I giovani del Conservatorio con l'OSI

Lorenzo Guida violoncellista italiano, si diploma sedicenne con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Torino con Dario Destefano. Sotto la guida di Johannes Goritzki ottiene poi il Master of Arts in Music Performance al CSI, dove attualmente si accinge a ultimare il Master of Arts in Specialized Music Performance con Asier Polo. Si aggiudica il 1° premio con menzione speciale al Concorso Nazionale d'Archi Vittorio Veneto e il 1° premio al concorso Pugnani. La vittoria dell’International Cello Competition 2016 NYIAA gli consente di esibirsi alla Carnegie Hall di New York. Suona il violoncello Erminio Farina 1910, concesso in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino.