Samara Joy, da New York ad Ascona

ASCONA -

Bellissima, giovanissima e soprattutto bravissima: il penultimo concerto della stagione del Jazz Cat Club propone questa sera alle 20.30 al Teatro del Gatto di Ascona, in collaborazione con la rassegna Tra jazz e nuove musiche di Rete Due, la 21enne cantante newyorkese Samara Joy.

La giovane artista nata e cresciuta a New York, sin dalla più tenera età si è trovata immersa nella musica gospel tramite i nonni paterni e il padre, prima d'iniziare a studiare jazz al college con Pasquale Grasso e il batterista Kenny Washington.

Nel 2019 Samara partecipa al Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, riportando una vittoria che per la prima volta la espone all’attenzione pubblica. Da allora la sua carriera ha subito una folgorante accelerazione, al punto che a soli 21 anni il suo curriculum vanta già una nutrita serie di collaborazioni con artisti jazz del calibro di Christian McBride, Kirk Lightsey, Cyrus Chestnut e Barry Harris, ed esibizioni in molti dei grandi locali jazz di New York, tra cui Dizzy's Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow.

La scorsa estate il suo debutto discografico a cura della Whirlwind Recordings è stato salutato calorosamente dalla critica. «Un primo album davvero impressionante, una fantastica raccolta di nuovi arrangiamenti molto originali, splendidamente cantati da un talento emergente», scrive nelle note di copertina l’autore e critico musicale americano, Will Friedwald. Che aggiunge: «La gente usa sempre la parola 'senza tempo' come se fosse la più grande lode di sempre, ma in un certo senso, la voce di Samara e la sua musica sembrano appartenere a tutti i tempi, come se fosse collegata all'intera storia del jazz, come se esistesse in ogni epoca contemporaneamente, suona sia classica che contemporanea».

Ad Ascona Samara Joy si esibirà nell’ambito di un tour europeo e sarà accompagnata da un gruppo rodatissimo di musicisti: Ben Paterson al piano, Mathias Allamane al basso e Malte Arndal alla batteria.