C'è un nuovo festival sotto le stelle della Leventina

FAIDO - Tre giornate (e serate) di musica open air nell'idilliaca Leventina, con rinomati artisti svizzeri e un concorso per band emergenti. È questo il (ricco) menu di “Under the Stars Faido” un nuovo festival ticinese dal taglio decisamente particolare e innovativo, e che si terrà il 20, 21 e 22 maggio 2022.

Del cartellone sono stati già annunciati gli headliner delle tre giornate - suddivise per genere musicale - ovvero Kadebostany e Anna Rossinelli (venerdì, giornata Pop), Gotthard e Sinplus (sabato, giornata Rock) e Michel Cleis e Gogo (domenica, giornata Electro).

Completeranno l'offerta artistica, le band emergenti nostrane ed elvetiche, che suoneranno in concorso nel pomeriggio per conquistarsi lo slot serale di apertura.

A corredo della musica, e non potrebbe essere altrimenti, diverse zone di svago e relax, bancarelle, fornitissime buvette e una zona dedicata al food.

Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, rimandiamo al sito ufficiale di Under the Stars Faido.