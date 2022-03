Salient compie cinque anni e festeggia con due eventi e una location mozzafiato

AROGNO - Salient, società che organizza appuntamenti musicali, artistici e culturali in location spettacolari, torna alla carica con i suoi eventi stagionali.

Quest'estate ci sarà l'occasione per celebrare i cinque anni d'esistenza del progetto nella terrazza del Monte Sighignola. Lo si farà, come da tradizione, in due fine settimana: il 25 giugno e il 2 luglio.

La prevendita degli eventi 2022 ha preso il via alle 17 di martedì 1° marzo su Biglietteria.ch. Gli organizzatori consigliano vivamente di acquistare il biglietto il prima possibile, visto il "tutto esaurito" di tutte le altre edizioni già con diversi giorni di anticipo. Gli eventi targati Salient sono sempre ricchi di sorprese: nelle due date in programma sono attesi degli special guest, per dare vita a degli spettacoli mozzafiato in una cornice affascinante.

Le porte si apriranno alle 14, dopodiché la musica sarà la regina incontrastata per le 14 ore successive. Per tutta la durata dell'evento saranno attivi i minibus navetta dalla stazione FFS di Maroggia fino la vetta. Il prezzo è compreso nell'acquisto del biglietto.