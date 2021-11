Al LAC di Lugano va in scena l'omaggio dell'OSI a Niccolò Paganini

LUGANO - Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 20.30, presso la Sala Teatro LAC di Lugano, l’oboista e direttore d’orchestra francese François Leleux torna a guidare l’Orchestra della Svizzera Italiana dopo i successi ottenuti l’anno scorso nelle stagioni OSI in Auditorio (nella formula Play&Conduct) e OSI al LAC (in videostreaming, a fine ottobre 2020).

Il concerto è suddiviso nella classica tripartizione ouverture-concerto solistico-sinfonia. Dopo le atmosfere leggendarie e fantastiche della celebre ouverture dal Freischütz di Weber, opera fondatrice del romanticismo tedesco, si passa alla coeva cantabilità operistica e ai mirabolanti fuochi d’artificio del Quinto concerto per violino e orchestra di Niccolò Paganini, colui che cambiò il ruolo del violino nell’epoca romantica (solista un beniamino del pubblico luganese, Sergej Krylov).

Il concerto in la minore è un’opera postuma, per la quale Paganini scrisse solo la parte solistica: l’accompagnamento fu realizzato dal compositore parmigiano Giusto Dacci e in seguito orchestrato in epoca moderna dal musicologo Federico Mompellio.

Chiude la serata la grandiosa Terza sinfonia di Johannes Brahms (ormai di repertorio per l’OSI, dopo il successo del ciclo Rileggendo Brahms), compositore che nel tardo Romanticismo adoperò proprio l’ultimo dei Capricci di Paganini per costruire le sue ‘diaboliche’ Variazioni su un tema di Paganini per pianoforte.

Ricordiamo che il concerto, evento dei Concerti RSI, sarà anche diffuso in diretta radiofonica su RSI Rete Due (rsi.ch/rete-due). È organizzato con il sostegno di CORSI, Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. La prevendita dei biglietti per OSI al LAC è effettuata online sul sito dell'OSI oppure presso la biglietteria del LAC a Lugano. I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa del LAC dalle 19.00. L’accesso, per le persone a partire dai 16 anni, sarà consentito unicamente con certificato Covid e documento d’identità.