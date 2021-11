Si è aperta oggi la prevendita del Concerto di San Silvestro al LAC

LUGANO - Sono disponibili da martedì 9 novembre i biglietti per il Concerto di San Silvestro al LAC, divenuto ormai una tradizione attesissima nel calendario dell’Orchestra della Svizzera italiana

per festeggiare l’anno nuovo.

Quest’anno l’OSI saluta il 2021 e raccoglie le speranze per l’arrivo del 2022 con una spettacolare serata “americana”: venerdì sera 31 dicembre 2021 alle ore 18.00 al LAC, sotto la guida del direttore d’orchestra Rune Bergmann, verranno proposti diversi capolavori che ci arrivano di là dall’oceano. A partire dalla Nona Sinfonia di Antonín Dvořák, la celebre Sinfonia Dal Nuovo Mondo. Suddivisa in quattro movimenti, l’ultima e più nota sinfonia di Dvořák si mostra profondamente influenzata dalla cultura americana di fine '800, quel “Nuovo Mondo” in cui il compositore di origini boeme viveva e operava. Da qui l’ispirazione agli spirituals afroamericani, come pure alla tradizione musicale dei nativi americani, filtrate attraverso la sensibilità mitteleuropea.

A seguire, nella seconda parte del concerto, largo a Leonard Bernstein e alle sue melodie più conosciute e amate dal grande pubblico, tratte dai musical On the Town (Tre danze) e West

Side Story (Danze sinfoniche).

Il Concerto di San Silvestro è organizzato in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura; al termine verrà offerto un brindisi augurale a tutti i presenti. La prevendita dei biglietti è in corso online sul sito dell'OSI oppure attraverso i canali di vendita del LAC. L’accesso, per le persone a partire dai 16 anni, sarà consentito unicamente con certificato Covid e documento d’identità.