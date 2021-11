Uno sguardo al Lac sull'Arte perseguitata nella storia

LUGANO - Giovedì 11 novembre 2021 alle ore 20.30, presso la Sala Teatro LAC di Lugano, l’Orchestra della Svizzera italiana, sotto la guida del direttore americano di origini messicane Robert Trevino,

presenta un programma di grande fascino musicale e storico.

Si tratta di opere di famosi compositori tedeschi di epoca romantica (Felix Mendelssohn) e moderna (Arnold Schönberg e Franz Schreker), aggrediti, denigrati e senza più possibilità di vedere eseguite le proprie opere durante tutto il periodo del regime nazista. Fu la cosiddetta “campagna contro l’Arte Degenerata” (Entartete Kunst, Entartete Musik), identificata soprattutto negli influssi del jazz e di un generico “bolscevismo” musicale, con cui si colpivano le tendenze più moderniste dell’arte tedesca. La ragione principale della persecuzione era razziale, determinata

dalla comune etnia ebraica di molti degli autori presi di mira, come i tre eseguiti nel concerto diretto da Trevino, che conobbero destini differenti subendo uguale folle ferocia.

Schönberg fu costretto a emigrare in America; Schreker, privato di ogni diritto e del lavoro, morì a soli 55 anni; persino il defunto Mendelssohn fu vilipeso nella memoria, quando i fanatici antisemiti abbatterono la statua che la città di Lipsia aveva eretto in suo onore.

Il concerto sarà diffuso in diretta radiofonica su Rsi Rete Due. La prevendita dei biglietti per OSI al LAC è effettuata online sul sito dell'Osi oppure presso la biglietteria del LAC a Lugano. I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa del LAC dalle 19. L’accesso, per le persone a partire dai 16 anni, sarà consentito unicamente con certificato Covid

e documento d’identità.