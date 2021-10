L’OSI in concerto alla "Cattedrale" delle Officine FFS di Bellinzona

BELLINZONA - È sempre più vicino il momento in cui l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) si esibirà, per la prima volta assoluta, nella Cattedrale delle Officine FFS di Bellinzona.

Un evento eccezionale in un luogo suggestivo e ricco di storia, che potrà diventare il cuore creativo e culturale del nuovo quartiere che sorgerà dopo il trasferimento delle attività nel nuovo stabilimento di Arbedo-Castione. Sabato 30 ottobre alle 20.30 il pubblico la possibilità di ascoltare l’OSI con il suo direttore principale Markus Poschner, assieme alla violinista lettone Baiba Skride. Quest’ultima, vincitrice di prestigiosi concorsi e premi internazionali, è particolarmente apprezzata per la freschezza, la maestria e l’eleganza naturale del gesto. Qualità che sapranno valorizzare appieno lo splendido Concerto per violino di Erich Wolfgang Korngold, compositore austriaco cresciuto sotto gli influssi di Richard Strauss e Gustav Mahler.

Concluderà il programma una delle sinfonie più popolari di tutti i tempi, la Quinta sinfonia in mi minore, opera amatissima di Pëtr Il'ič Čajkovskij, che l’OSI ripropone in una nuova lettura nell’ambito del progetto denominato Tracce, più attenta agli aspetti cameristici e meno incline alla monumentalità tipica della tradizione esecutiva di stampo sovietico.

Il concerto è promosso dalla Città di Bellinzona, con il sostegno di FFS. Prevendita dei biglietti sul sito dell'Osi. I posti, non numerati, sono disponibili secondo le seguenti categorie di prezzo: sedie a 50 franchi e panche a 30 franchi. Ultimi biglietti in vendita anche alla cassa serale, direttamente sul luogo del concerto. L’accesso sarà possibile solo con Certificato Covid valido (vaccinati, guariti o testati) e presentando all'entrata la carta d’identità. Per bambini e giovani sotto i 16 anni il certificato non è richiesto.

Considerato il luogo, suggestivo ma che conserverà anche in occasione del concerto il suo aspetto “industriale”, si invita il pubblico per motivi di sicurezza a indossare scarpe senza il tacco. Disponibilità di parcheggi in via al Prato, con entrata da via Paradiso (numero di posteggi limitato: si consiglia di arrivare con buon anticipo).