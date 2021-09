Ascona si prepara a ospitare il pianista jazz più amato su Internet

ASCONA - «Ragazzo prodigio del piano», «un virtuoso capace di strabiliare per la sua tecnica ed emozionare»: così lo descrivono critici, colleghi musicisti e centinaia di migliaia di fans che lo seguono sui social. Si associa all’entusiasmo generale Nicolas Gilliet, fiero di poter presentare per la prima volta al pubblico ticinese il 31enne pianista newyorkese Emmet Cohen col suo trio. Il concerto è il secondo appuntamento stagionale del Jazz Cat Club ed è in programma lunedì 4 ottobre alle 20.30 al Teatro del Gatto di Ascona.

Poliedrico pianista e compositore jazz, uno dei nomi di punta della scena jazz statunitense e internazionale, Emmet Cohen studia il pianoforte dai tre anni. Talento naturale, acquisisce presto uno stile molto personale, in cui musicalità e tecnica crescono di pari passo. Ben prima dei vent’anni comincia la sua attività professionale, conquistando la competitiva scena newyorchese.

L’artista, che ha oggi 31 anni, vanta una carriera pazzesca. Ha conquistato riconoscimenti prestigiosi (nel 2019 il primo premio agli American Pianists Awards), partecipato al programma Lincoln Center's "Jazz for Young People, tenuto concerti ai festival e nei club più importanti, collaborato a tutto tondo con star del calibro di Veronica Swift o Christian McBride e pubblicato diversi CD, fra cui spiccano quattro album da lui prodotti, intitolati Master Legacy Series, in cui suona con alcuni dei più leggendari nomi della storia del jazz, nell’ordine Jimmy Cobb (2017), Ron Carter (2018), Albert “Toothie” Heath e Benny Golson (2019) e George Coleman (2019).

Ulteriore tassello di una carriera che lo vede sempre più protagonista della scena jazz, nell’ultimo anno e mezzo di pandemia è riuscito a trasmettere gioia, positività ed emozione inventandosi un livestream settimanale, "Live From Emmet's Place", in cui assieme al suo trio base e a decine di ospiti celebri (Cyrille Aimée, Samara Joy, Nicholas Payton, Russel Malone, Houston Person gli ultimi) ha mandato regolarmente in onda concerti e jam che hanno ricevuto milioni di visualizzazioni su Internet in tutto il mondo.

Giovane artista con la mente proiettata verso il futuro, ma la cui idea di jazz parte dalla conoscenza della storia e delle tradizioni, Cohen stupisce per la sua grande capacità di mettere la sua strabiliante tecnica al completo servizio della musica. Non solo tecnica, swing, conoscenza del repertorio e musicalità, ma anche capacità di emozionare e comunicare con lo strumento fanno di lui un fuoriclasse.

Cohen sarà ospite ad Ascona assieme al suo trio (Yasushi Nakamura al basso e Kyle Poole alla batteria) nell’ambito di un tour europeo che toccherà una dozzina di grandi città e i principali jazz club d’Europa.

Prenotazione raccomandata scrivendo a info@jazzcatclub.ch o tel. 078 733 66 12. I biglietti sono in vendita a 30 CHF (15 CHF studenti) alla cassa serale, dalle 19. No carta di credito, solo contanti. Entrata con Pass covid o test negativo.