I Bellinzona Beatles Days slittano a fine luglio

BELLINZONA - «Purtroppo a causa dell'incertezza legata al perdurare della situazione pandemica Covid-19, siamo stati costretti a spostare di nuovo la data della 20esima edizione dei Bellinzona Beatles Day, previsti a fine maggio, dal 29 al 30 luglio».

È il messaggio che gli organizzatori della kermesse musicale bellinzonese hanno postato nelle scorse ore sui social. «Siamo pronti, ma in ogni caso per ufficializzare questa nuova proposta, dobbiamo attendere le direttive sanitarie in ambito dei grandi eventi da parte del Consiglio Federale» spiegano dalla Fondazione del Patriziato di Bellinzona, che dal 2001 porta la musica dei Fab Four nella capitale.

L'edizione 2020, che sarebbe stata quella del 20esimo anniversario, è saltata a causa della prima ondata della pandemia. «In tutto questo periodo di apparente silenzio da parte nostra, noi imperterriti abbiamo lavorato assiduamente, affinché il programma annullato lo scorso anno potesse seguire le direttive stabilite per riproporlo in questo 2021». Ora, come detto, si attende l'ufficialità delle nuove date. «Restiamo fiduciosi, ma in ogni caso noi ci siamo e attendiamo con ansia di poterci rincontrare al più presto!».