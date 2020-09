Ad Ascona questa sera brillerà la stella di Leonidas Kavakos

ASCONA - È forse il più celebrato violinista vivente Leonidas Kavakos, che si esibisce per la prima volta alle Settimane Musicali di Ascona, stasera, domenica 20 settembre, in occasione dell’ultima delle tre serate musicali della 75esima edizione speciale della rassegna.

Kavakos salirà sul palco per il concerto serale delle 18 - e proporrà la "Partita in mi magg nr.3 per violino BWV 1006" e quindi, con Nils Mönkemeyer alla viola, Daniel Müller-Schott al violoncello e Francesco Piemontesi al pianoforte, nel "Quartetto in do minore op. 60" di Brahms.

L'esibizione finale delle 20 verrà affidata a un quartetto unico con una senz'altro memorabile resa del "Quatuor pour la fin du temps" di Oliver Messiaen. Ad accompagnare Kavakos al violino ci saranno Jörg Widamann al clarinetto, Daniel Müller-Schott al violoncello e Francesco Piemontesi al piano.