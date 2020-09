Alle Settimane Musicali la serata di sabato è tutta di Francesco Piemontesi

ASCONA - È il pianista locarnese Francesco Piemontesi il protagonista della seconda serata di questo fine settimana delle Settimane Musicali di Ascona. Per il musicista ticinese è questo un momento particolarmente felice: debuttando in queste settimane con i Berliner Philharmoniker e la New York Philarmonic Orchestra. I concerti, lo ricordiamo, si tengono nella chiesa del Collegio Papio.

Alle 18:00 si ricomincia... da Bach e dal virtuoso olandese Ton Koopman che proporrà una selezione prima all'organo e poi al clavicembalo accompagnato da Robert Smith (viola da gamba) e Catherine Manson (violino barocco).

Alle 20.30 salirà sul palco Francesco Piemontesi che aprirà con la "Sonata “Arpeggione” per violoncello e pianoforte di Schubert - assieme al violoncellista Daniel Müller-Schottt - seguito da un'ispirazione schubertiana firmata da Helmut Lachenmann. La performance si chiuderà con l'originale "Trio Kagelstatt" di Wolfgang Amadeus Mozart.