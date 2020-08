Denise Gordon e il Frank Salis Trio all'Otello

ASCONA - Il ristorante Bistrot Otello di Ascona (viale Papio 8) propone questo venerdì 21 agosto, dalle 18.30 alle 20.30, un aperitivo in musica con il Frank Salis Trio e, ospite speciale, la cantante Denise Gordon.

Offerta musicale all’insegna del groove più trascinante e festoso quella proposto da Salis all’organo Hammond e dalla sua rodatissima band, cui si aggiunge come ulteriore motivo d'interesse, la potente voce carica di soul feeling della cantante inglese d’origini caraibiche, attualmente in vacanza ad Ascona. Denise Gordon è una delle interpreti più richieste nell’ambito del gospel e del jazz classico. Tiene concerti in tutta Europa, in Asia e nelle Americhe e canta spesso anche a New Orleans. È stata più volte ospite di JazzAscona, diventando una delle beniamine del pubblico.

Si consiglia la prenotazione: tel. 091 791 51 57.