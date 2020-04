Annullati i concerti di Marracash e Mika

LOCARNO - A causa dell'epidemia di coronavirus, è stato annullato anche il Connection Festival, in programma il 20 e il 21 giugno in Piazza Grande a Locarno. Sul palco erano attesi Marracash con il suo "In Persona Tour", e Mika in "Revelation Tour".

«In questo momento complicato abbiamo cercato di restare positivi fino all’ultimo e abbiamo programmato la nostra stagione estiva senza introdurre variazioni significative. Purtroppo però lo stato attuale della pandemia ci obbliga a una presa di coscienza: l’organizzazione di un evento tanto complesso come il Connection Festival metterebbe a repentaglio la salute del nostro pubblico, dei nostri collaboratori e degli artisti che vi prenderebbero parte, pertanto non possiamo ignorare il buonsenso che ci invita a rimandare al 2021 la manifestazione» fanno sapere gli organizzatori della GC Events.

Info per il rimborso - Tutti i biglietti acquistati per il Connection Festival potranno essere rimborsati contattando direttamente Ticketcorner o recandosi presso le strutture nelle quali è stato effettuato l’acquisto, se aperte.