La notte Fresh è a base di Fritto misto

LUGANO - Sabato 8 febbraio dalle 23.30 alle 5 del mattino secondo appuntamento con la Fresh Night allo Studio Foce di Lugano.

Il tema della serata è Fritto misto. Fresh propone «serate all'insegna dell'elettronica che ti colpisce nell'anima, per farti ballare come non hai mai fatto. Ritmi tribali e selvaggi, synth potenti e spaziali. Per un viaggio cosmico dentro noi stessi».

La formula è semplice: quattro Dj si alterneranno sul palco e avranno a disposizione 50 minuti di tempo per il proprio set. Ogni performance sarà intervallata da una pausa relax di 10 minuti.

L'ingresso è a 10 franchi.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Fresh Lugano.