Sabato e domenica a suon di quartetti

LUGANO - Prosegue sabato e domenica il fine settimana all'insegna della musica da camera proposto al LAC da LuganoMusica.

Dopo la biennale del quartetto di Parigi e di Amsterdam appena concluse LuganoMusica accende i riflettori su una forma musicale che continua ad attrarre interpreti e pubblico per il fascino e la libertà d’immaginazione, affidandola ai musicisti migliori.

Sabato 1 febbraio il Quartetto Modigliani torna a Lugano con un programma che include Mozart, Ravel e Grieg. In quindici anni di carriera il parigino Quartetto Modigliani ha maturato un

suono limpido ed elegante affermandosi tra i principali quartetti a livello internazionale e aggiudicandosi la direzione artistica dei Rencontres Musicales di Evian, festival storicamente segnato dal contributo di Mstislav Rostropovich. In questo concerto, le quattro voci del Modigliani dialogano nella scrittura equilibrata e lineare del Divertimento per archi in fa maggiore di Mozart, nelle nitide forme che danno coesione al Quartetto di Maurice Ravel e a quello in sol minore di Grieg.

Domenica 2 febbraio, invece, il Quartetto Schumann interpreta Mozart, Šostakovič e Mendelssohn. La straordinaria intesa tra i tre fratelli Schumann, che suonano insieme dalla prima infanzia, e la violista Liisa Randalu è la chiave del virtuosismo e dell’inventiva che l’ensemble dimostra a ogni esibizione. Al termine di una residenza triennale al Lincoln Center di New York, il Quartetto collabora con Sabine Meyer, Menahem Pressler, Andreas Ottensamer e Anna Lucia Richter. Mozart, Šostakovič e Mendelssohn sono tra gli autori a cui sono legati anche da una trilogia discografica. L’album del 2018 "Landscapes" ha ricevuto cinque Diapason ed è stato selezionato come “Editor’s Choice” da BBC Music Magazine.

LUGANOMUSICA