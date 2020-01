Jeff Parker and the New Breed stasera allo Studio Foce

LUGANO - Lunedì 20 gennaio lo Studio Foce ospita una serata in collaborazione con la rassegna Tra Jazz E Nuove Musiche, Rsi Rete Due. Sul palco Jeff Parker and the New Breed, uno dei più versatili e innovativi musicisti della scena alternativa contemporanea.

Jeff Parker è chitarrista, polistrumentista, produttore e compositore. Membro di lunga data dell'influente gruppo di indie-rock Tortoise, Parker è riconosciuto come uno dei più versatili e

innovativi musicisti della scena alternativa contemporanea. Nato nel 1967 e originario del Connecticut, è sulla scena di Chicago che è venuto alla ribalta e si è affermato. Oltre che dei già citati Tortoise, ha fatto parte di band quali Isotope 217, Chicago Underground Trio, della Fellowship del batterista Brian Blade, ha lavorato pure con esponenti della AACM Association for the Advancement of Creative Musicians quali George Lewis, Ernest Dawkins, Fred Anderson.

Una produzione prolifica la sua, che trae spunto da vari generi - pop, rock, jazz, elettronica - e caratterizzata da elementi dove si abbinano tradizione e tecnologia, improvvisazione e composizione, forme concrete e astratte.

Tra i progetti da leader presentati di recente New Breed è uno dei più rappresentativi del suo modo di pensare la musica. Nato tra il 2015 e il 2016, contemporaneamente al primo album di Makaya McCraven al quale Parker aveva dato un contribuito significativo, il gruppo propone un sound quasi organico, con ingredienti antichi e moderni, acustici ed elettronici, che si integrano

a meraviglia. È un approccio contemporaneo, fresco e frizzante il loro, che non perde di vista la tradizione. L’omonimo album è stato pubblicato dall’etichetta International Anthem.

Di New Breed fanno parte musicisti di primo piano della scena californiana: il bassista Paul Bryan (già con Elvis Costello, Aimee Mann, Tanita Tikaram, Rufus Wainwright...), il sassofonista e multistrumentista Josh Johnson (Esperanza Spalding, Marquis Hill, Billy Childs...) e il batterista Jamire Williams (Dr. Lonnie Smith, Robert Glasper, Christian Scott). Un nuovo album a nome New Breed dal titolo "Suite for Max Brown", nato da una collaborazione tra International Anthem e la prestigiosa Nonesuch Records, è in uscita a fine gennaio.

