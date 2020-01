Per la festa dei 20 anni i Vad Vuc raddoppiano al Teatro Sociale

BELLINZONA - Vista la grande richiesta di biglietti per il concerto-evento che celebrerà i vent'anni di carriera della band The Vad Vuc il prossimo 27 marzo al Teatro Sociale Bellinzona, il gruppo ha deciso di proporre ai suoi numerosi fan una seconda data il 28 marzo 2020, sempre a partire dalle 20.45.

«Sarà una serata speciale, un concerto unico e imperdibile, che vedrà la band ripercorrere la sua storia in compagnia, per l’occasione, di alcuni degli amici che in questi due decenni hanno condiviso in modo importante un pezzo di strada “vadvucchiana”», riporta il comunicato.