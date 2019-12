Al Temus Club: un weekend fra dance anni '90/2000 e i mitici Bon Jovi

AGNO - Per smaltire l pandoro e il panettone niente di meglio che un po' di sana musica dal vivo, da console e... chitarroni! Ci pensa il Temus Club di Agno con due appuntamenti degni di nota.

Venerdì 27.12.19 va in scena il ‘90/2000 ONE DANCE PARTY, special guest voice: SANDRO BIT, il vocalist numero uno mady in Italy di quel periodo! Tutte le migliori hit dal 1995 al 2005 mixate da Dj Christian Cattaneo from Da Brozz e Deejay Miko from Radio One Dance. (Ingresso: CHF 10.-).

Sabato 28.12.19 tornano sul palco del Temus i NEW JERSEY con il Tributo a Bon Jovi! L’after party è affidato a Dj Christian Cattaneo. (Apertura porte 22:00 - Ingresso: CHF 10.-)

E se non sapete cosa fare per il sempre più imminente Capodanno...

Martedì 31.12.19 si terrà l'HAPPY NEW YEAR 2020 – IL CAPODANNO DI RADIO ONE DANCE! Dalle 22:30 alle 6:00 del 1° gennaio festeggeremo l’arrivo nel nuovo anno ogni ora con un countdown, ogni ora con una grande festa, collegati con le città del mondo seguendo il fusorario!



Animatori e dj della serata saranno: DJ DINO BROWN (direttore e speaker di Radio One Dance), DEEJAY MIKO (speaker di Radio One Dance) e DJ CHRISTIAN CATTANEO (from DA BROZZ). (Ingresso: CHF 20.-)

Temus Club