Musica per i Diritti Umani

LUGANO - Non c'è solo cinema al Film Festival Diritti Umani Lugano: anche la musica (impegnata, ovviamente) trova il suo giusto spazio.

Venerdì 11 ottobre alle 18.30 il Teatro Foce ospita il concerto di Kala Jula, in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Costantemente in movimento tra l’Africa occidentale e l’Europa, Samba Diabaté e Vincent Zanetti formano il duo Kala Jula dal 2011. Essenzialmente strumentale e acustica, la loro musica è profondamente radicata nelle tradizioni Mandingue del Mali, nel blues e nel jazz. Kala Jula si rivolge al suo pubblico attraverso un dialogo intriso di storia e aneddoti caratterizzati da note nostalgiche e commoventi.

Medici Senza Frontiere e Kala Jula hanno deciso di mobilitarsi insieme e di far ricorso alla musica per raccontare la storia dei migranti e dei loro traumi, vissuti durante i viaggi a rischio della loro vita. Ingresso gratuito, apertura porte alle 18.

Venerdì 12 alle 23 sarà lo Studio Foce a ospitare il secondo evento musicale, organizzato questa volta insieme a CAT Comunità Africana del Ticino. Atse Tewodros Project nasce dalla volontà di Gabriella Ghermandi, scrittrice, narratrice e cantante italo-etiope, di far incontrare musicisti etiopi e italiani per costruire un momento di incontro, dialogo e creazione artistica. Attraverso il dialogo, il progetto pone l’accento sulla necessità di confrontarsi da pari a pari tra persone che appartengono a culture diverse. Apertura porte alle 22.30 Ingresso 14 franchi, 10 franchi con Lugano Card e Lugano Card City.

Il Film Festival Diritti Umani Lugano è in prevendita su Biglietteria.ch.