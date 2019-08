Mahmood in concerto a Lugano

LUGANO - Mercoledì 23 ottobre lo Studio Foce di Lugano accoglierà l'artista italiano rivelazione del 2019: Mahmood.

Dopo il successo a sorpresa al Festival di Sanremo per lui è stato un continuo crescendo: secondo all'Eurovision Song Contest, record di ascolti su Spotify per quanto riguarda l'Italia e l'ingresso in classifica in svariati paesi europei. Il concerto luganese è organizzato da Just Because e da Foce. Prevendita già in corso.