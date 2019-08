Les Digitales 2019, ecco i protagonisti

LUGANO - Musica tutta da scoprire - nel corso della giornata, ma anche all’after party a Le Cap (Capo San Martino) -, come è accaduto nelle precedenti edizioni.

Quest’anno avremo modo di assistere alle performance di forty-nine (TI), Mistadel (TI), Andrea Marinelli (IT), il progetto Voed (CH/USA) creato appositamente per la rassegna, Mattheis (NL), BrassDragon (BE), Reed Blue (TI), Andrina Bollinger (ZH), End of Void (BE/FR) e Qatsi (ZH/FR).

L’ingresso, come sempre, è gratuito. E non mancheranno il servizio bar e cucina e il servizio bus navetta (l’accesso al parco in auto non è consentito).

Tutte le informazioni su: lesdigitales.ch