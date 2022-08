Si accendono i riflettori in Piazza Grande: è la serata del Pardo

Si prosegue con varie opere tratte dalla Retrospettiva dedicata al grande regista tedesco, morto a Lugano nel 1987, ma il clou della serata è sicuramente il programma della Piazza Grande. Alle 21.30 avrà luogo la cerimonia di apertura e la consegna dell'Excellence Award Davide Campari ad Aaron Taylor-Johnson, uno dei protagonisti di "Bullet Train", il film di David Leitch che riporta in piazza il grande cinema. Il regista spiega che il film è «favola thriller ricca d’azione e dai toni comici pronta a ricordarci che, per quanto non sia possibile controllare il destino, dobbiamo impedire alla paura del destino di controllare noi». Il protagonista, Brad Pitt, è Ladybug, uno sfortunato killer che vuole svolgere in pace il proprio lavoro dopo che un ingaggio di troppo non è andato secondo i piani. Ma il destino riserva sorprese. L’ultima missione di Ladybug lo vede scontrarsi con avversari letali provenienti da ogni parte del pianeta sul treno più veloce del mondo, dal quale deve trovare un modo per scendere.