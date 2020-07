"Cronofobia" torna al cinema

LOCARNO - "Cronofobia" di Francesco Rizzi torna in sala giovedì 23 luglio alle 21, nell'ambito della rassegna Torniamo al Cinema! organizzata dal PalaCinema di Locarno dal 16 al 31 luglio.

Il regista sarà presente alla proiezione, in programma nella sala 1 del PalaCinema. La kermesse permette al pubblico di tornare in sala e di fruire della settima arte su grande schermo nel rispetto delle misure di sicurezza.

"Cronofobia" è il debutto di Rizzi, prodotto da Imagofilm Lugano in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera e girato fra Chiasso, Lugano, Grigioni, Zurigo, San Gallo e la Val Leventina. Parla di Suter, uomo misterioso e solitario che di giorno viaggia per la Svizzera in incognito, valutando il servizio alla clientela nei negozi e negli hotel, mentre la notte osserva in segreto la vita di una donna…