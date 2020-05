Il Pardo partecipa al festival We Are One con i suoi assi dell'edizione 2019

LOCARNO - Niente edizione "fisica", già lo sappiamo, e il Locarno Film Festival continua a reinventarsi anche in questa stagione coronavirus con una nuova iniziativa streaming di estremo interesse.

Si tratta di una preziosa partecipazione al festival globale via web We Are One - curato da 21 delle principali kermesse cinematografiche al mondo - e che si terrà dal 19 maggio al 7 giugno su YouTube. Molteplici i contenuti, dai film alle interviste accompagnati dall'immancabile attenzione alla solidarietà, con una raccolta fondi ad hoc.

Per quanto riguarda il Pardo, qui di seguito due le chicche offerte al palinsesto:

Il 3 giugno (22:45) andrà in onda la conversazione fra i pesi massimi del cinema coreano Song Kang-ho e il premio Oscar Bong Joon-ho. L'incontro si era tenuto nell'edizione del 2019.

Il 7 giugno (16:25) invece verrà trasmesso il dialogo fra i registi John Waters e Albert Serra.

Lili Hinstin, Direttrice artistica del Locarno Film Festival: «We Are One è nata come un’iniziativa collettiva e solidale. Con questo spirito abbiamo deciso di presentare un paio di stimolanti conversazioni tra alcuni dei cineasti di maggior talento attualmente in attività, ospiti del Locarno Film Festival nel corso della scorsa edizione».

Per maggiori informazioni: il sito ufficiale di We Are One.