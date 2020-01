Oltre agli IMPROfilm arrivano gli IMPROremake

LUGANO - Per la quinta stagione degli IMPROfilm arrivano anche gli IMPROremake! Gli IMPROfilm sono interpretati da un gruppo di attori comici che non sanno cosa devono interpretare. Un cocktail tra improvvisazione, commedia, film di serie b, cabaret, errori sul set e tante risate. Gli IMPROremake sono invece film tratti e interpretati dal pubblico degli IMPROfilm.

Il prossimo appuntamento con questa particolare rassegna cinematografica è per giovedì 21 gennaio dalle 18.30 allo Studio Foce. Ecco il programma completo:

Ore 18:30 - IMPROfilm #12 LE HAWAII DELLA BRIANZA

Alcuni operai di una fabbrica di collane hawaiane situata nella periferia industriale della Brianza sono scontenti della routine del loro lavoro e del luogo in cui vivono. Uno di loro decide di cambiare punto di vista e di fingere di vivere e lavorare alle Hawaii. Durata: 40'

Ore 19:30 - IMPROremake #01 UN TURISTA MIOPE A PARIGI

Due amici napoletani sono in vacanza a Parigi dove ci sono un'infinità di cose belle da vedere. Ma all'inizio della vacanza il protagonista Pasquale perde le lenti a contatto senza le quali non vede praticamente niente. Durata: 40'

Ore 20:30 - IMPROfilm #13 IL CIRCO CON GLI ANIMALISTI FEROCI

Un circo è costretto a vendere gli animali e a chiudere in seguito alle manifestazioni di un gruppo di animalisti. Gli animalisti poi si pentono e decidono di rilanciare il circo nella parte degli animali feroci. Durata: 40'

Ore 21:30 - IMPROremake #01 UN TURISTA MIOPE A PARIGI

(replica del cortometraggio delle 19:30)

Ingresso gratuito. Prenotazioni su info@improfilm.net, info sulla serata e corso d'improvvisazione improfilm.net