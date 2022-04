"Non è come sembra" è a un passo dal tutto esaurito

LOCARNO - Una manciata di biglietti: sono quelli che restano a disposizione per coloro che volessero assistere a "Non è come sembra", lo spettacolo che Angelo Pintus porterà al Palazzetto Fevi di Locarno venerdì 29 aprile dalle 20.45.

Uno show che sta riscuotendo grandissimo successo in Italia e che certifica una volta di più la popolarità di Pintus. Dopo aver concluso ben 18 repliche al Teatro Manzoni di Milano, il comico si prepara alla sua due giorni in terra elvetica: sabato 30, infatti, si esibirà alla Volkhaus di Zurigo.

In "Non è come sembra" Pintus riflette sui piccoli e grandi affanni dell'esistenza quotidiana: «Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? Dove ha messo le chiavi della macchina? Chi è il suo vero padre, ma soprattutto dove ha messo le chiavi della macchina ?! C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente o forse no? Qual è la vera risposta a una domanda che forse non esiste?» Se vi state chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?”... beh è la stessa domanda che si è fatto Angelo PIntus rileggendolo. «Non ci dirà di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau».

Prevendita ancora attiva su Biglietteria.ch.