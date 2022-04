Davide Squillace sabato sera al Bunker Club

LUGANO - Sabato 9 aprile Mystery Events, ADN Records, Overless e DDL Varese riaprono le due sale del Bunker Club di Lugano per una serata davvero speciale. Ospite d'onore in console è infatti Davide Squillace (Hot CreationS / This And That / Ants Ibiza).

Dopo aver lasciato Napoli per Barcellona nel 2004, la carriera di Squillace è stata un crescendo. Negli anni successivi ha pubblicato Ep per etichette come: Ovum, Sci+Tec, Morris Audio, Resopal Schallware, Supernature, CMYK, Adagio, Viva, Nervous, Saved, Shake, Rillis. Queste pubblicazioni lo hanno portato ad apparizioni in luoghi come Circoloco, dove risiede dal 2007, Coachella, Sónar, Womb, Berghain e molti altri. Ha anche creato diverse etichette, pubblicando la propria musica, ma anche di altri artisti: Sketch, Minisketch, Vir, 500, Titbit e Hideout. Il suo progetto parallelo, Better Lost Than Stupid, vede Davide collaborare con i dj stimati: Martin Buttrich e Matthias Tanzmann.

Gli altri protagonisti della serata saranno, nel Main Stage, Ariel Boi, Black Department e Dario Sun b2b Donadely. Nel Second Stage, invece, spazio per G.Brother, Helder, Ivan Alvarez e Pato.

Per tavoli e informazioni: 0041 79 586 88 12. Accesso dai 18 anni. È possibile partecipare all'evento senza bisogno di presentare nessun certificato Covid. Prevendita su Biglietteria.ch.