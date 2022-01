"Ina Vanguard Style", un'immersione nella musica

LUGANO - La Divisione eventi e congressi della Città di Lugano organizza per giovedì 13 gennaio alle 20.30 - nell'ambito di Random, il nuovo progetto voluto dalla Città che mette a disposizione nel fine settimana lo Studio Foce per le realtà giovanili che desiderano organizzare eventi - "Ina Vanguard Style", Powered by Riverside Sound System.

L’atmosfera che si crea durante una serata sound system è unica. Le basse frequenze, la musica che pervade corpo e anima, la sensazione di reale unità tra persone – tutto ciò crea un’esperienza che difficilmente è possibile descrivere a parole. Per conoscere meglio questa cultura underground e avere un assaggio di ciò che è possibile sperimentare, uno dei sound system più attivi sul territorio ticinese presenta e sonorizza la proiezione del documentario "Ina Vanguard Style", realizzato dall’etichetta discografica francese Dubquake Records – etichetta

con la quale consolida da anni una stretta collaborazione e amicizia.

Attualmente in tournée mondiale per la presentazione in anteprima esclusiva, la pellicola rivela la storia di Iration Steppas, sound system nato a Leeds nel 1990 per rivoluzionare la musica dub e più in generale la cultura sound system. Il suo fondatore Mark Iration, vero e proprio rivoluzionario esuberante del genere, è considerato uno dei massimi esponenti della cultura underground, tanto da aggiudicarsi il soprannome di "The Vanguard of Dub".

Per scaldare lo spirito, dalle ore 20 Riverside Sound System proporrà un warm up roots reggae esclusivamente in vinile. La proiezione del documentario inizierà alle ore 20.30; seguirà live selekta vinile in pieno stile sound system fino all’1.00.

A partire da 16 anni, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il certificato Covid 2G (vaccinati e/o guariti), unitamente a un documento di identità. È obbligatorio l’uso della mascherina.

Prezzi e prevendite: 10 franchi per il biglietto intero, 8 franchi ridotto (MyLugano Card, MyLugano Pass, Carta studente IoStudio, IoInsegno, tessere SMUM, Ticino Ticket). Prevendita esclusivamente online su Biglietteria.ch. Biglietti disponibili anche in cassa serale fino a esaurimento posti. Apertura porte alle 20.