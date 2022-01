Provvedimenti coercitivi, ecco la nuova Giudice supplente (a tempo)

BELLINZONA - L’avvocatessa Krizia Kono-Genini ha dichiarato oggi fedeltà alla Costituzione e alle leggi, per assumere, a partire dal domani e sino al 31 marzo 2022, la carica di Giudice supplente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

La neo-eletta ricopriva da una decina d'anni il ruolo di Segretaria giudiziaria nel medesimo ufficio. «Qui - precisa il Cantone - ha maturato un’importante esperienza professionale e dunque un comprovato bagaglio di competenze in materia».

La designazione del Governo permetterà di gestire al meglio i compiti dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in questi primi mesi dell’anno, nel quale saranno attivi quattro Giudici. René Libotte, eletto lo scorso otto novembre dal Gran Consiglio, enterà infatti in funzione solo il primo aprile, data in cui Maurizio Albisetti Bernasconi lascerà l'Ufficio per raggiungere la Corte di appello del Tribunale penale federale.

Alla cerimonia di giuramento hanno partecipato il Presidente del Governo Manuele Bertoli, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti e il Presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi.

