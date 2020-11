Il PLRT sceglierà la presidenza in modalità digitale

CAMORINO - Il 22 novembre il PLRT eleggerà la nuova Presidenza del partito in modalità al 100% digitale. Le restrizioni attualmente in atto non permettono infatti di convocare il Congresso cantonale in presenza, come previsto, all’Espocentro di Bellinzona: gli 800 delegati sono stati informati del cambiamento di programma e convocati in modalità virtuale. I lavori congressuali si svolgeranno in diretta streaming sulla piattaforma YouTube e sul canale Facebook del PLRT (@PLRTicino) e anche il voto è stato riprogrammato attraverso un sistema elettronico.

L’unica alternativa - si legge sul comunicato stampa - sarebbe stata un rinvio del congresso a oltre le elezioni comunali dell’aprile prossimo. «Un rinvio a maggio 2021 si scontrerebbe tuttavia con l’esigenza di portare avanti il dibattito sul rilancio del partito in base a quanto emerso dal sondaggio “Progetto di rilancio PLRT”. Un compito urgente, ma di pertinenza della nuova presidenza».

Il programma dell'e-Congresso prevede quindi un discorso del presidente uscente Bixio Caprara, seguito dagli interventi di presentazione dei candidati alla sua successione, Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali. Al termine degli interventi, si aprirà la prima finestra di voto, anch’essa attraverso una piattaforma elettronica che garantisce l’assoluta segretezza del voto.