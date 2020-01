«Cosa fa la città per la mobilità pubblica?»

LUGANO - Il servizio pubblico a Lugano funziona, ma si può fare di più. Si potrebbe riassumere così il pensiero dei consiglieri comunali Paolo Toscanelli, Urs Lüchinger, Rupen Nacaroglu e Peter Rossi., che sul tema hanno deciso di presentare un'interpellanza al Municipio. Chiedendo in particolari quali investimenti e incentivi vengano impiegati per il suo potenziamento.

«Il nostro servizio pubblico è di qualità per i percorsi a sua disposizione, ma è carente in fatto di quantità e competitività per quelle zone che si allontanano sempre più dal centro cittadino ma

fanno parte della Città di Lugano», rilevano i quattro esponenti del PLR. Un esempio? Chi vive a Cimadera si vede costretto a percorrere quattro zone per poter arrivare in centro città, spendendo 9.40.- (4.70.- ridotto) per 2 ore di validità.

Vista la volontà della città di voler far spostare i propri cittadini sempre più attraverso i mezzi pubblici, gli interpellanti chiedono: