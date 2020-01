Ecco i candidati rosso-verdi di Agno

AGNO - Anche ad Agno, come in molteplici altre località ticinesi, le forze progressiste hanno deciso di correre insieme in vista delle elezioni comunali di aprile.

Il gruppo Partito Socialista-Verdi e Indipendenti ha infatti depositato oggi le liste per il Municipio e il Consiglio comunale. Per l'esecutivo cittadino correranno in tre: accanto al Municipale uscente Sergio Baroni ci saranno infatti anche Andreas Aveboni e Walter Bossailini.

Per il Consiglio comunale saranno invece 8 i candidati in lizza: Andreas Aveboni, Baig Zeeshan, Bargetzi Norma, Bossalini Walter, Derada Tania, Leoni Sofia, Mattioni Marco e Rossi Nadia.