Supporto allo studio e false scuole: «Come si è attivato il DECS?»

BELLINZONA - Un’interrogazione sottoscritta da Lara Filippini (prima firmataria) e da una lunga lista* di deputati di UDC, Lega, PLR e PPD chiede al Consiglio di Stato di fare luce sulla “Clinical Pedagogy International Sagl”, un istituto di supporto allo studio che pubblicizza i propri servizi tramite volantini anche sul territorio ticinese.

Il centro in questione (che offre pure progetti individuali di percorso per contrastare i disturbi specifici dell’apprendimento) si fregia di «un’esperienza professionale di ampio respiro» e di particolare autorevolezza», scrive la deputata, segnalando inoltre come - stando ad alcuni genitori - gli insegnanti «mettano una certa pressione ai docenti delle scuole frequentate dai loro figli affinché modifichino il loro metodo di insegnamento», arrivando a pretendere di presenziare alle regolari lezioni scolastiche degli alunni.

A questo si aggiunge che la ditta - che opera nel ramo degli “altri servizi sociali” - risiede nel comparto industriale di Mezzovico, quindi «con locali assolutamente non adeguati agli scopi promossi e promessi». Inoltre, la stessa società si occupa pure di compravendita di brevetti. Una situazione nel complesso «inaccettabile» per Filippini e co-firmatari, che chiedono al Governo se abbia o meno rilasciato autorizzazioni alla società in questione per esercitare i servizi che pubblicizza.

«Com’è possibile che queste persone, all’apparenza senza formazione e autorizzazione riescano a insinuarsi nel nostro tessuto scolastico e a dare pure lezioni ai nostri docenti?», chiedono inoltre fra i tanti quesiti gli interroganti, invitando il l’Esecutivo a indicare se la situazione sia stata segnalata anche da docenti e istituti del nostro cantone e, in caso positivo, come abbia deciso di attivarsi il DECS.