Massagno e Losone: pronte le liste PLR per il Municipio

MASSAGNO - Nel corso di un’assemblea straordinaria tenutasi venerdì, la sezione del Partito liberale radicale di Massagno ha approvato le liste per le prossime elezioni comunali.

Quella per l’elezione del Municipio comprende: Fabio Nicoli, avvocato e notaio, co-presidente e attuale capogruppo PLR Massagno in Consiglio comunale; Giorgio Chiappini, economista, consigliere comunale uscente e membro di GLRT; Ugo Früh, architetto, co-presidente e consigliere comunale uscente; Gabriella Bruschetti-Zürcher, casalinga, attuale presidente del Consiglio comunale; Luigi Testino, immobiliarista, co-presidente PLR Massagno.

In un comunicato, la sezione locale del PLR descrive la lista come «particolarmente qualificata e composta dai tre co-presidenti sezionali, dall’attuale prima cittadina di Massagno e da un giovane economista.

Nel corso dell’assemblea è stato tributato un caloroso ringraziamento alla Municipale uscente arch. Paola Bagutti, che terminerà in aprile il proprio impegno politico nell’esecutivo massagnese dopo 20 anni di onorata militanza, culminata con la carica di Vicesindaca.

Liste pronte anche a Losone - Anche la sezione del Partito Liberale Radicale di Losone, ha presentato i nominativi delle liste per il Municipio e per il Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni del 5 aprile. Come negli ultimi quadrienni, la commissione cerca, presieduta dal vice presidente della sezione Mauro Quattrini, dopo un «lungo e impegnativo» lavoro è riuscita nell’intento di comporre due liste «sicuramente valide, eterogenee e composte da persone motivate», si legge in un comunicato.

Per la corsa al Municipio vengono confermati gli uscenti Ivan Catarin (vice sindaco) e Daniele Pidò, ai quali si aggiungono Ilaria Nicora, Vincenzo Gambino, Dennis Gerber, Daniel Hauser e il presidente della sezione Stefano Giuliani. I sette candidati, con le loro personalità e sensibilità, rappresentano vari ambiti professionali. A loro vanno aggiunti i trenta candidati che si sono messi a disposizione per la lista del Consiglio comunale, tra i quali spicca un folto gruppo di giovani «che sicuramente porteranno idee innovative e nuova linfa all’interno del partito».