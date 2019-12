Emendamento sulla formazione professionale respinto: Pamini interroga

BELLINZONA - Dopo che - nel corso della discussione-fiume che ha caratterizzato l'approvazione del Preventivo 2020 - il Gran Consiglio ha bocciato un emendamento del gruppo UDC che chiedeva 10 milioni di franchi aggiuntivi per la formazione professionale, Paolo Pamini procede a interrogare il Consiglio di Stato.

«Considerata la profusione di dichiarazioni di adesione di principio alla suddetta proposta anche da parte di quelle deputate e di quei deputati che hanno respinto l’emendamento» («in particolare le forze politiche di centro» PLR e PPD), il granconsigliere democentrista chiede in particolare al governo quali siano «gli attuali progetti e iniziative ai quali la Divisione della formazione professionale sta attivamente lavorando» per contrastare «l’effetto sostituzione di manodopera» e «la difficoltà di entrata nel mondo del lavoro dei giovani» e per promuovere «il perfezionamento professionale degli ultracinquantenni».

Il gruppo UDC chiedeva un aumento delle uscite correnti per il 2020 di 10 milioni di franchi per contributi per centri aziendali e interaziendali, contributi per corsi interaziendali e per contributi per provvedimenti di perfezionamento professionale. Proponeva altresì si adattare similmente il Piano finanziario per gli anni 2021-2022-2023. PLR e PPD, però, hanno «sollevato dubbi circa la messa a disposizione della Divisione per la formazione professionale di un tale importo senza sapere in anticipo l’uso concreto che se ne sarebbe fatto», lamenta Pamini.