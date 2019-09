«Protezione anche per le mamme adottive»

BELLINZONA - La legislazione federale per la protezione delle neo mamme definisce che il contratto di lavoro non può essere disdetto «durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto». Una protezione ritenuta comunque insufficiente dai deputati Giorgio Fonio, Fiorenzo Dadò e Maurizio Agustoni (a nome del Gruppo PPD in Gran Consiglio) che nei mesi scorsi hanno presentato un’iniziativa cantonale per chiedere di prolungare questo periodo fino al termine del primo anno di vita del neonato.

Considerando però che questa protezione non è garantita anche ai genitori di figli adottati, che potrebbero quindi ritrovarsi nella spiacevole situazione di veder compromesso il proprio posto di lavoro senza protezione alcuna, i tre granconsiglieri però si spingono un po' più in là e chiedono - tramite un'iniziativa cantonale - che il periodo di protezione contro la disdetta del contratto di lavoro delle mamme adottive venga parificato a quello delle madri biologiche.

La richiesta arriva anche in virtù della decisione del Gran Consiglio (23 settembre 2014) di valorizzare e riconoscere il ruolo delle famiglie adottive, approvando un’iniziativa parlamentare generica di Michela Delcò Petralli e co-firmatari che chiedeva l’introduzione di un congedo d’adozione.