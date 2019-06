Quali sviluppi per le piscine di San Martino?

MENDRISIO - Durante i prossimi mesi il Consiglio comunale di Mendrisio sarà chiamato a votare la richiesta di un credito di un milione di franchi per la sostituzione dell'impermeabilizzazione delle vasche e per i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioria delle infrastrutture esistenti della Piscina comunale di San Martino a Mendrisio.

Proponendo questa richiesta di credito, il Municipio conferma dunque di voler garantire alla piscina una lunga permanenza presso la zona di San Martino.

Nell’ultimo periodo il tema della piscina pubblica è emerso più volte sui media. Sia in ambito regionale, a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni della regione per chiedere al Cantone la realizzazione di una piscina coperta regionale, sia in ambito comunale, con l’ipotesi di uno spostamento dell’attuale piscina pubblica, o della posa dei ripari fonici, data l’estrema vicinanza con l’autostrada.

Visti i diversi temi d'attualità, i consiglieri comunali Fabrizio Poma, Andrea Carri, Vera Bosshard (PPD+GG) hanno inoltrato un'interpellanza al Municipio per chiedere come reputa l’attuale situazione delle piscine a livello comunale e se è confermata la visione strategica di mantenere la piscina pubblica comunale sul sedime attuale.

Inoltre, «per aumentare la qualità per gli utenti», viene chiesto se sia tecnicamente e finanziariamente possibile prendere in considerazione la posa di ripari fonici a bordo piscina e quali siano i margini di manovra possibili per un eventuale sviluppo della struttura esistente.