Auto in fiamme a bordo strada

BELLINZONA - Intervento in corso sull'autostrada A2 per un veicolo in fiamme tra l'uscita di Bellinzona Sud e Bellinzona nord. Il Tcs raccomanda prudenza, specie per chi circola in direzione nord. L'incidente si è verificato all'altezza della stazione di servizio Marché.

La colonna di fumo è visibile anche a notevole distanza. Alcuni lettori hanno inviato in redazione delle immagini del veicolo divorato dal fuoco, sulla corsia d'emergenza. Non sono note le cause del rogo, e se vi siano dei feriti.

foto lettore Tio.ch