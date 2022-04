39 piantine sequestrate e undici persone denunciate

CAPRIASCA - Nel corso del 2021 la Polizia Torre di Redde ha deciso d'intensificare il controllo nell'ambito delle sostanze stupefacenti. Grazie a segnalazioni puntuali e con pattuglie a piedi, si è potuta constatare la presenza di piantagioni di canapa non autorizzata. Sul territorio giurisdizionale (Capriasca, Comano, Cureglia e Ponte Capriasca) è infatti stato sequestrato un totale di 39 piante di canapa con tenore di THC superiore alle disposizioni legali.

Anche per altre sostanze stupefacenti, il lavoro degli agenti ha permesso di sviluppare un’inchiesta - in collaborazione con la Sezione antidroga della polizia cantonale e con il Ministero pubblico - conclusasi con la denuncia di diverse persone. In tutto sono stati effettuati 54 controlli specifici in ambito di stupefacenti. Undici le denunce per infrazione/contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per cocaina e hashish, con diversi sequestri di sostanze illegali.