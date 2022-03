Caro benzina e materie prime, il Cantone che vuole fare?

LUGANO - Guerra in Ucraina, caro-prezzi e quello che intende fare il Cantone. È questo - in larga sintesi - l'oggetto di un'interpellanza e due mozioni poste al Consiglio di Stato dalle pipidine Nadia Ghisolfi e Sara Imeli.

Nella prima di queste si chiede se il Cantone ha intenzione, o meno, d'intervenire per porre un freno a una crisi che è in divenire e che «potrà solo peggiorare» con rincari - in alcuni casi - quantificabili «fra il 40 e il 60%».

Per questo, le due consigliere chiedono se l'Esecutivo cantonale abbia pensato all'opportunità d'introdurre una serie di misure alla guisa di quelle in atto durante la pandemia e/o intercedere con Berna affinché si pensi anche ad aiuti federali.

In entrambe le mozione si ritorna sul tema, con una richiesta per «aiuti mirati» tanto alle persone (per il carburante) quanto alle aziende (per le materie prime).