Manovra errata, auto a testa in giù

AIROLO - Vedere un'auto a testa in giù, in quella posizione, è piuttosto inconsueto. Eppure stamattina ad Airolo è capitato. Alla base dell'incidente probabilmente una manovra errata. Lo si può dedurre dal fatto che sopra la strada in cui è precipitata la vettura ci sarebbe un posteggio. Non si registrano feriti.

foto lettore