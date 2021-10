"Homo pandemicus, quo vadis?": in piazza contro le restrizioni anti-Covid

LUGANO - Dopo che nelle scorse settimane sono scesi in piazza a Bellinzona e Locarno, oggi è la volta di Lugano: nel primo pomeriggio di oggi è stato dato il via alla manifestazione intitolata "Homo pandemicus, quo vadis" indetta dagli Amici della Costituzione.

I molti manifestanti - presenti anche alcuni partecipanti con i costumi della serie Netflix "La casa di carta" - si sono dati appuntamento alle 13.30 al Parco Ciani, da dove è poi partito il corteo diretto verso Piazza Manzoni. Sono previsti interventi del medico Werner Nussbaumer, di Francesco Scifo e Linda Corrias (legali cagliaritani che in Italia si battono contro le misure anti-Covid), come pure dell'opinionista televisivo Diego Fusaro.

Nel corso dell'appuntamento si discute sulla vaccinazione a bambini e adolescenti. Ma si tratta anche di una manifestazione per dire "no" alla Legge Covid-19, su cui il prossimo 28 novembre la popolazione sarà chiamata a esprimersi alle urne. Infatti su uno striscione si legge: «Obbligo di vaccinazione per tutti? No a un inasprimento estremo e inutile della Legge Covid».

Tipress