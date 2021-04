Frontale tra due auto a Balerna, due feriti

BALERNA - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno a mezzogiorno e mezzo all'incrocio tra viale Attilio Tacchini e via al Dosso, a Balerna.

Qui, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, due automobili, una Smart e una Fiat, si sono scontrate frontalmente tra di loro. A causa del violentissimo impatto la Fiat si è rovesciata sul fianco, con il conducente che è rimasto intrappolato tra le lamiere. Per liberarlo sono dovuti intervenire i pompieri del Mendrisiotto con una pinza idraulica.

Il bilancio dello scontro, riferito da Rescue Media, è di due feriti, uno dei quali in maniera piuttosto seria. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Sul posto, oltre ai soccorritori del SAM e ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale, quelli della Comunale di Chiasso e le Guardie di Confine.

A causa dell'incidente e per agevolare il lavoro dei soccorritori, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Rescue Media