Grave incidente a Gudo, strada riaperta

GUDO - Un incidente è avvenuto, attorno alle 14.30, sulla strada cantonale tra Gudo e Sementina. Un 20enne - cittadino portoghese domiciliato nel Bellinzonese - ha perso il controllo dell'auto prima della curva "a esse" ed è uscito di strada, terminando la corsa in una scarpata a lato della strada.

La strada cantonale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni - per consentire le operazioni di soccorso, il recupero della vettura e il ripristino della carreggiata - per poi essere riaperta poco prima delle 17.30.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Bellinzona, della polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica - fa sapere la polizia cantonale -, avrebbe riportato serie ferite, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

FVR / M. Franjo