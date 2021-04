Senza il vetro, la foce si è svuotata

LUGANO - Con le bottiglie di vetro non si accede agli spazi della foce di Lugano. L'Esecutivo cittadino ha deciso tale misura nella sua seduta dello scorso giovedì per fare fronte agli assembramenti che si erano andati a creare negli scorsi weekend. E in più sono stati rafforzati i controlli e la sensibilizzazione.

Il risultato? Stasera alla foce la situazione sembra essere tranquilla, perlomeno nell'area transennata in cui non è possibile accedere con le bottiglie di vetro. Infatti, come mostrano le immagini trasmesse da un lettore, ora i gruppi di giovani si fermano lungo via Foce, quindi prima delle transenne. Sono invece poche le persone che si recano fino in riva al lago.

«Penso che transennare la zona potesse essere una buona idea, ma la gente ha trovato altri luoghi in cui andare per ovviare al problema delle bottiglie di vetro» ci dice il lettore.