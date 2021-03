I grandi magazzini Globus di Locarno chiuderanno alla fine del 2022

LOCARNO - Globus chiuderà i grandi magazzini di Locarno: il contratto di locazione scadrà alla fine di dicembre 2022 e non sarà rinnovato, ha indicato oggi la società. Andranno persi circa 50 impieghi.

In un comunicato odierno l'impresa spiega la decisione con il riallineamento strategico del gruppo e non da ultimo con la situazione del commercio al dettaglio svizzero, che rimane tesa: incide il coronavirus, ma anche il passaggio commercio stazionario a quello online.

Ciò non rimarrà senza effetti sui punti vendita di Globus: le filiali nelle aree metropolitane meno grandi stanno subendo una notevole pressione a causa del riallineamento con focus sul settore premium e in questo contesto l'impresa ha deciso di non prolungare il contratto di affitto per il grande magazzino di Locarno. Inoltre da Pasqua 2021 il negozio continuerà a operare come outlet.

Globus promette che farà tutto il possibile per mitigare gli effetti per i dipendenti interessati. L'esperienza delle chiusure di altre di filiali mostra che per un gran numero di persone è possibile trovare un'ottima soluzione, affermano i vertici. I collaboratori colpiti dalla ristrutturazione saranno supportati con un piano sociale nell'ambito del contratto collettivo di lavoro, che prevede tra l'altro il pensionamento anticipato, periodi di preavviso prolungati, indennità di fine rapporto e supporto attivo nella ricerca del lavoro.

Come noto l'anno scorso Migros ha venduto Globus a una joint venture costituita dal conglomerato thailandese Central Group e dalla holding austriaca Signa. Sempre nel 2020 era stata anche annunciata la cancellazione di circa 100 impieghi su 2400. Sono seguiti anche annunci di esternalizzazioni e della chiusura del negozio nel centro commerciale di Marin-Centre, nel canton Neuchâtel.