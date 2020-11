Covid, altri 5 decessi in Ticino

LUGANO - Non ci sono grandi cambiamenti nel quotidiano bilancio dell'epidemia in Ticino. Rispetto a ieri, cambia di poco (ma sale) il numero di nuovi contagi: 279 nelle ultime 24 ore (ieri erano 249). In calo, invece, il numero di decessi registrati dal medico cantonale: 5 contro gli 11 di ieri (giovedì erano stati 15).

Il numero complessivo dei positivi al tampone, dall'inizio della pandemia, sale così a 13'902. A 483 quello dei deceduti.

Cresce anche il dato relativo ai nuovi ricoverati, 38 contro i 34 di ieri. E sono 38 anche le persone finite in cure intense. Attualmente, nelle strutture sanitarie si contano 377 pazienti col coronavirus (ieri erano 371, l'altro ieri 357), con 30 persone dimesse.

Nel nostro cantone il tasso di positività dei test Covid-19 si aggira attorno al 24% (dato aggiornato al 18 novembre 2020).

Isolamento e quarantena - Attualmente sono 1'706 le persone in isolamento in Ticino, mentre sono 3'241 quelle in quarantena.