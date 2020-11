Si rovescia con l'escavatore e cade per 4 metri

GORDOLA - Infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio poco dopo le 15, in un cantiere in via Passaroro a Gordola.

Come riferisce la polizia cantonale, un 51enne svizzero domiciliato nella regione era alla guida di un escavatore, intento a spostare della terra in un dumper nella strada sottostante, quando, durante la manovra di carico, il suo veicolo si è ribalto rovesciandosi di lato. L'operaio è stato sbalzato a terra per circa 4 metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 51enne ha riportato serie ferite.

Rescue Media