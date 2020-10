Casa per anziani di Sementina, un collaboratore è risultato positivo

BELLINZONA - La Direzione del Settore anziani della Città di Bellinzona ha inviato ai familiari degli ospiti della Casa per anziani di Sementina una serie di disposizioni di sicurezza e organizzative per far fronte al fatto che un collaboratore è risultato positivo al Covid-19 e altri cinque sono stati posti in quarantena.

La persona contagiata, dipendente della struttura, è stata presa a carico per le cure ed è isolata al domicilio. Allo stesso tempo è stato effettuato il tracciamento dei contatti sia verso i collaboratori quanto verso i residenti per il contenimento di un’eventuale diffusione del virus. Sono stati quindi messi in atto i protocolli e le procedure previste per circoscrivere il potenziale contagio.

Le disposizioni, valide da subito sino a lunedì 19 ottobre, prevedono che i pasti dei residenti siano serviti e consumati in camera; gli ospiti potranno muoversi solo nel proprio reparto, indossando la mascherina e curando disinfezione delle mani e distanziamento sociale. Sono sospese le attività terapeutiche e di animazione, tranne quelle estremamente necessarie per il recupero della funzionalità di arto/arti, che saranno eseguite soltanto in camera. Bloccate inoltre le prestazioni di parrucchiere e le altre collaborazioni esterne.

A tutti i residenti è eseguito il monitoraggio dei parametri vitali, come da disposizioni in vigore. Sospese le uscite dall'istituto e le visite in camera. Si potranno vedere i residenti al piano terra, presso le aree preposte, per la durata di 45 minuti.